"السيسي": العلاقات المصرية الإثيوبية ممتدة عبر آلاف السنين

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في بلده الثاني مصر، مهنئًا إياه بتوليه منصبه الجديد وعلى ما يقوم من خطوات لتعزيز التنمية في أثيوبيا.





وأضاف "السيسي"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأثيوبي، بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأثيوبية ممتدة عبر آلاف السنين تقوم على الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة وتربطهما نهر النيل العظيم الذي كان يجب وسيظل رابطًا للتكامل والتعاون وهذا ما أتفقوا عليه والعمل على تحقيقة وما يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وأثيوبي.



