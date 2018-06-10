"السيسي": العلاقات المصرية الإثيوبية ممتدة عبر آلاف السنين
الأحد 10/يونيو/2018 - 06:34 م
رقية جمال
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في بلده الثاني مصر، مهنئًا إياه بتوليه منصبه الجديد وعلى ما يقوم من خطوات لتعزيز التنمية في أثيوبيا.
وأضاف "السيسي"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأثيوبي، بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأثيوبية ممتدة عبر آلاف السنين تقوم على الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة وتربطهما نهر النيل العظيم الذي كان يجب وسيظل رابطًا للتكامل والتعاون وهذا ما أتفقوا عليه والعمل على تحقيقة وما يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وأثيوبي.
ووصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين.
وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا في مطلع أبريل الماضي.
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