سامسونج: 37% حصتنا السوقية في قطاع شاشات التلفزيون

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر اليوم عن زيادة حصتها السوقية لشاشات التلفزيون لتصل إلى أكثر من37% في أبريل 2018، مقارنة بـ 30% وذلك اعتبارًا من يناير 2018.

تأتي هذه الطفرة الكبيرة في الحصة السوقية للشركة نتيجة جهودها المتواصلة وسعيها الدائم لتقديم أحدث التطبيقات التكنولوجية لعملائها في السوق المصري. فمن خلال مصنع الشركة في مصر والذي يُصنّع أجهزة التلفزيون محليًا، توفر سامسونج لعملائها تجربة مشاهدة استثنائية، بالإضافة لنقل خبراتها العالمية واسعة لفريق العاملين في سامسونج بالسوق المصري.

من جانبه قال المهندس، قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات في سامسونج إلكترونيكس مصر " تتمتع سامسونج بمكانة ريادية في تصنيع شاشات التلفزيون والحصة السوقية لهذا القطاع محلياً، وهو ما يُعد شهادة فعلية على نجاحنا في توفير باقة متنوعة من شاشات التلفزيون للمستخدمين والتي لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل تتجاوز توقعاتهم أيضًا. إنّ هذه الباقة المتنوعة من شاشات التلفزيون التي طرحتها الشركة خلال 2018 تُمثل الشاشات الأكثر ابتكارا وتطوراً على مستوى العالم. من ناحية أخرى أفخر بتصنيع سامسونج لهذه الشاشات المتطورة محلياً، كما يتم تصديرها إلى العالم من خلال مصنع سامسونج في مصر."

ويذكر أنه تم افتتاح مصنع سامسونج في بني سويف عام 2013، وهو المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6 ملايين وحدة سنوياً بإجمالي استثمارات 270 مليون دولار، وينتج المصنع موديلات وقياسات مختلفة لشاشات التلفزيون والتي كان آخرها شاشة سامسونج 4K بقياس 75 بوصة والذي يُعد إضافة هامة لباقة منتجات المصنع من شاشات سامسونج المتطورة.

ويُصدّر مصنع سامسونج من 80%-85% من إنتاجه، حيث تتضمن أسواق التصدير الرئيسية 36 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.