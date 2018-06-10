عرض إماراتي لضم عمرو السولية من الأهلي

دخل مسئولو أحد أندية الدوري الإماراتي في مفاوضات قوية مع عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلى إن الفريق الإماراتى يرغب فى ضم السولية على سبيل الإعارة، وأن لجنة الكرة لم تحسم هذا الأمر حتى الآن.

ومن المقرر أن يرفض الأهلى، فكرة رحيل عمرو السولية فى هذا التوقيت، باعتباره من العناصر الأساسية، ولحاجة الأحمر لجهوده فى البطولة الإفريقية.