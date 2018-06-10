ريال مدريد يجهز عرضا خرافيا لضم نيمار

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتجهيز عرضاً ضخماً للتعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ذكرت صحيفة صن سبورت الإنجليزية، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً بقيمة 307 مليون جنيه إسترليني من اجل التعاقد مع نيمار هذا الصيف.





واشارت الصحيفة، إلي أن نيمار بدء التفكير الجاد نحو الرحيل عن باريس سان جيرمان، واتخاذ أولي خطوات انتقاله إلي ريال مدريد.