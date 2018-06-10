"المغاوير السورية": مباحثات لنقل مهام إلى خارج منطقة الـ55

كشف المفوض السياسي لجيش مغاوير الثورة السوري المعارض والذي يتشارك مع التحالف في القاعدة العسكرية بالتنف ماهر العيسى، أن "هناك مباحثات لقيام جيش المغاوير بمهام أخرى في منطقة خارج منطقة الـ55 ، التي تواجد بها القاعدة العسكرية".





وأضاف العيسى لـ24 أنه "في ضوء هذه المباحثات طرح موضوع مخيم الركبان والذي يتواجد في منطقة الـ55 بمثلث الحدود الأردنية - السورية - العراقية، مشيراً إلى أن مصيره ما زال قيد البحث".





بيد أن العيسى أشار إلى أن المبدأ في موضوع المخيم لدى جيش المغاوير يرتكز إلى أنه لن يتم إحداث تغيير جذري في وضع المخيم إلا من خلال حل سياسي عام و كامل في سوريا ككل.





وأضاف أنه" وبغير هذا لا يوجد أي حل ثان، بسبب حجم المخيم ووضعه السكاني والتركيبة السكانية الموجودة به".





ويدفع عدم قدرة روسيا والنظام السوري على حسم السيطرة على الجنوب السوري ومنطقة الـ55 في مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية عسكرياً، بسبب الفيتو الأميركي على ذلك، بروسيا، إلى سلوك طريق المصالحات مع هذين الجيبين الذين ما تزال المعارضة السورية تمسك بهما بقوة في جنوب وشرق البلاد.



