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تحرك بسعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:16 م
تحرك بسعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد
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الفجر الاقتصادى
 
تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية المعاملات المسائية اليوم الأحد، حيث رفع بنك قناة السويس السعر إلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

وهبط سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع بتعاملات اليوم الصباحية.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية تعاملات الصباح.

وبقى سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي ثابتا عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
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