"العلميين" تنظم المؤتمر الدولي الثاني للفطريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 أكتوبر
الأحد 10/يونيو/2018 - 05:13 م
آيات عامر
تنظم نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بمصر، بالتعاون مع الجمعية العربية للحفاظ على الفطريات، المؤتمر الدولي الثاني للفطريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 16 حتى 18 أكتوبر المقبل، بمقر جامعة السويس بالإسماعيلية.
ويتناول المؤتمر عده محاور رئيسية وهي "الفطريات في علم متغير"، وفرعية كالآتي "التفاعلات بين البكتريا والفطريات"، "الآثار المفيدة والضارة للفطريات"، "الفطريات السريرية"، "الانزيمات وأنواعها"، "الفطريات الغذائية"، "التكنولوجيا الحيوية الفطرية"، "التنوع البيولوجي للفطريات والحفاظ عليها"، "تعريف الكمي والنوعي للفطريات"، "التصنيف والنشوء والتطور"، "التركيب وطريقة التغذية" وغيرها.
ومن المقرر أن يحضر، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع رئيسا الموتمر، الدكتور أحمد محمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحفاظ على الفطريات، الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم، الدكتورة فايزة محمد صميدة وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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