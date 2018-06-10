"العلميين" تنظم المؤتمر الدولي الثاني للفطريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 أكتوبر

تنظم نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بمصر، بالتعاون مع الجمعية العربية للحفاظ على الفطريات، المؤتمر الدولي الثاني للفطريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 16 حتى 18 أكتوبر المقبل، بمقر جامعة السويس بالإسماعيلية.





ويتناول المؤتمر عده محاور رئيسية وهي "الفطريات في علم متغير"، وفرعية كالآتي "التفاعلات بين البكتريا والفطريات"، "الآثار المفيدة والضارة للفطريات"، "الفطريات السريرية"، "الانزيمات وأنواعها"، "الفطريات الغذائية"، "التكنولوجيا الحيوية الفطرية"، "التنوع البيولوجي للفطريات والحفاظ عليها"، "تعريف الكمي والنوعي للفطريات"، "التصنيف والنشوء والتطور"، "التركيب وطريقة التغذية" وغيرها.



