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الحرس الثورى يقتل 6 مسلحين بعد عبور حدود العراق

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:16 م
الحرس الثورى يقتل 6 مسلحين بعد عبور حدود العراق
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّ رئيس الحرس الثورى الإيرانى، محمد باكبور، أنّ قوات الحرس الثورى قتلت 6 مسلحين عبروا الحدود من العراق، وكانوا يعتزمون القيام بعمليات داخل الجمهورية الإسلامية.


وقال باكبور، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم إنّ ثلاثة مسلحين آخرين أصيبوا فى الاشتباكات التى وقعت قرب أوشنافيه وساراباد شمال غرب إيران، وتم العثور على متفجرات وأسلحة خلال العملية.

 

وأصدر الحرس الثوري بياناً أمس السبت، يشير إلى مقتل 9 متشددين فى اشتباكات مع الحرس الثورى بالمنطقة ذاتها يوم الجمعة.

 

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