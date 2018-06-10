"البرلمان" يوافق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام نهائيًا

وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة.





ويتألف مشروع القانون من 109 مواد، تضمن حقوق وواجبات الصحفي، فضلًا عن الإقرار بالصحافة الإلكترونية وحقوقها.



وافق مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد،