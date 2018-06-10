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طارق سليمان: الشناوي الحارس الأول في الزمالك

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:11 م
طارق سليمان: الشناوي الحارس الأول في الزمالك
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الفجر الرياضي
 

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، هو الحارس رقم واحد في القلعة البيضاء، طالما كان جاهزا من الناحية الفنية والبدنية.


وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "وجهة نظري أن الشناوي رقم 1 في الزمالك وهو ما يراه الجميع".


وأردف: "لكن في حالة إصابة الشناوي وحصول جنش على الفرصة، لابد وأن يكمل جنش في التشكيل الأساسي حتى بعد عودة الشناوي".

المزيد عن: طارق سليمان الشناوي الزمالك الاهلي الأهلي أحمد الشناوي
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