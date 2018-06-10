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بعد 20 عاماً.. "ألفا روميو" تعيد إحياء الأسطورة GTV (صورة)

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:08 م
بعد 20 عاماً.. ألفا روميو تعيد إحياء الأسطورة GTV (صورة)
ألفا روميو
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أعلنت شركة ألفا روميو عن إعادة إحياء الأسطورة GTV؛ حيث نشرت الشركة الإيطالية رسما للسيارة الكوبيه الجديدة، التي تعتمد على السيارة Giulia.

وأوضحت ألفا روميو أن السيارة الجديدة تتألق بالخطوط الانسيابية الرياضية المميزة لموديلات الكوبيه، والتي ترسم ملامحها الأبواب الطويلة والعمود B المسحوب للخلف.

وتعتمد السيارة GTV رباعية المقاعد على محرك من 6 أسطوانات على شكل حرف V سعة 2.9 لتر وبقوة 600 حصان، وبالتالي فهي تعتبر أقوى موديلات الشركة الإيطالية عبر تاريخها.

وتخطط ألفا روميو لإطلاق الأسطورة GTV الجديدة في الأسواق بحلول عام 2020.

جدير بالذكر أن السيارة GTV توقف إنتاجها منذ عام 1998.
بعد 20 عاماً.. "ألفا روميو" تعيد إحياء الأسطورة GTV (صورة)
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