شتوتجارت يجدد عقد مدربه 4 مواسم

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، اليوم الأحد، تمديد تعاقده مع المدرب، تايفون كوركوت، حتى عام 2020.

وتولى كوركوت (44 عاما) تدريب شتوتجارت، في يناير الماضي، ليقود الفريق نحو الابتعاد، عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وينهي الموسم المنصرم في المركز السابع، بجدول الترتيب.

وأشار ميكائيل ريشيكه المدير الرياضي لشتوتجارت، إلى أن النجاح الذي حققه كوركوت، في الشهور الأخيرة، كان "استثنائيا"، بعدما قاد الفريق للفوز في تسع مباريات، ولم يخسر سوى مرة واحدة، في 14 مباراة خاضها، منذ توليه المسئولية.