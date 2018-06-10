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عملية جراحية تمنع ميلانيا ترامب من الانضمام لزوجها في قمة سنغافورا

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:08 م
عملية جراحية تمنع ميلانيا ترامب من الانضمام لزوجها في قمة سنغافورا
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هديل هاشم
 
كشف رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" عن تفاصيل جديدة حول الحالة الطبية التي تخضع لها السيدة الأولى "ميلانيا ترامب"، قائلًا إنها خضعت لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات وأن شفاءها سيمنعها من السفر إلى الخارج معه.

وقال ترامب إن ميلانيا ستقيم في البيت الأبيض بناء على أوامر الطبيب.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال مساعدون أنها خضعت لعملية لعلاج مرض الكلى الحميد، وقدموا معلومات حول حالتها الطبية وشرح سبب دخولها المستشفى لمدة خمسة أيام.

المزيد عن: ميلانيا ترامب كيم يونج اون كوريا الشمالية عملية جراحية سينغافورا الولايات المتحدة
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