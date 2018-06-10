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تعرف على أحدث شاحن لاسلكي لسيارات "BMW" الكهربائية! (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 04:59 م
تعرف على أحدث شاحن لاسلكي لسيارات BMW الكهربائية! (فيديو)
BMW
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تبنى العديد من الهواتف الذكية الجديدة خاصية الشحن عن بُعد التي تختصر الكثير من الوقت والمجهود التي تتسبب فيه الطرق التقليدية للشحن، لكن هل لك أن تتخيل أنه أصبح بإمكانك شحن سيارتك الكهربائية بالطريقة نفسها التي تشحن بها هاتفك الذكي؟!

أحدثت "BMW" العملاق الألماني طفرة في عالم السيارات الكهربائية بعد ابتكارها لشواحن لاسلكية ستسهل بشكل كبير عملية شحن السيارات الكهربائية.
 
ويتكون الشاحن الجديد من قطعتين الأولى توضع على الأرض ويُطلق عليها اسم GroundPad، أما الثانية فعبارة عن جهاز استقبال أطلق عليه اسم "CarPad" ويظل أسفل السيارة.

وتوفر الطريقة الجديدة نصف الوقت المهدر خلال الشحن بالطريقة العادية؛ حيث يتم شحن البطارية بالكامل في 3 ساعات فقط ليتم بعدها توقف الجهاز عن الشحن بشكل تلقائي.
 
ومن المتوقع أن تطرح "BMW" التكنولوجيا الجديدة التي تتناسب مع جميع موديلات السيارات الكهربائية خلال شهر يوليو المقبل.

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