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محافظ بني سويف: 326 مليون و700 ألف جنيه قروض من "مشروعك" وفرت 7255 فرصة عمل لأبناء المحافظة

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:08 م
محافظ بني سويف: 326 مليون و700 ألف جنيه قروض من مشروعك وفرت 7255 فرصة عمل لأبناء المحافظة
محافظ بني سويف - صورة أرشيفية
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أحمد فتحى الدسوقي
 
أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إجمالي القروض المقدمة عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بمحافظة بني سويف بلغ 326 مليون و700 الف جنيه، حيث تقدم 7189 مواطنا بالمحافظة بطلبات للحصول على قروض "مشروعك" بقيمة 396مليون و500 ألف جنيه، وتمت الموافقة على 6612 وفرت أكثر من 7255 فرصة عمل تقريبًا، في حين بلغ عدد الطلبات الجاري دراستها نحو 137مشروعًا بقيمة 37 مليون و100 ألف جنيه

يذكر أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بـ"مشروعك" أطلقته وزارة التنمية المحلية فى منتصف 2015 بهدف خلق فرص عمل وتشغيل للمواطنين "غير العاملين بالقطاع الحكومي" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة فى المشروع وهى بنوك "مصر، القاهرة،الأهلى، الأسكندرية، الإسكان، الزراعى".
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