مرتضي منصور يقرر الإطاحة بإسماعيل يوسف

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الإطاحة بإسماعيل يوسف من ملف الإشراف على فريق الكرة وعدم إسنادها لأي عضو آخر داخل مجلس الإدارة.





وأبلغ مرتضى مع لاعبي الفريق في جلسة الأمس، بعدم وجود مشرف على فريق الكرة في الفترة القادمة، على أن يكون الأمر بالتنسيق بينه وبين أيمن حافظ مدير الكرة فقط.





وكان إسماعيل يوسف قد تولى ملف الإشراف على فريق الكرة بعد نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة.