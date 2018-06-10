مدرب أوربي "عالمي" في اكاديميات عرابي الشهر المقبل

أكد القائمون علي اكاديميات هيثم عرابي الخبير الكروي ومدير لجنة التعاقدات السابق بالأهلي ،ان هناك مدرب عالمي سيحضر للقاهرة الشهرالمقبل لمحاضرة مدربي واعضاء الأكاديمية علي هامش الافتتاح الرسمي.





وكشف المسئولون ان المدرب سيكون برتغالي الجنسية، فيما يتم التفاوض حاليآ ايضآ مع احد كبار المدربين الروس.

يذكر ان برنامج أكاديمية عرابى لا يهتم بالجانب الفني للمشتركين فقط ،ولكن ايضآ بالجوانب الطبية والنفسية والذهنية ،والتي من شأنها رفع مستوي اللاعب في جميع المجالات وعلي رأسها كرة القدم ،كما قرر القائمون علي الاكاديمية منح المتفوقين دراسيآ خصومات خاصة من اجل تحفيز الجميع علي ان يكون التفوق ليس داخل المستطيل الأخضر فقط ولكن وخارجه ايضآ.

وأطلع القائمون علي الاكاديمية على كافة الدراسات الأوربية التي اعدت في هذا الشأن ،كما تم التواصل مع قطاعات الناشئين لعدد من الفرق الأوربيه الكبري ،وبالتحديد في انجلترا واسبانيا والمانيا لريادتهم في مجال كرةالقدم في الحقبة الحالية للوصول للبرامج المثالية في مجال تعليم وتطوير مهارات كرة القدم ،وتم الاستعانة بمجموعة كبيرة من المدربين والخبراء المتميزين لتنفيذ كل هذه الأفكار علي ارض الواقع وهي كل الأمور التي منحت الاكاديمية ثقة المسئولين حتى من قبل ان تري النور ،بعد الحصول علي جميع التراخيص من وزارة الشياب والرياضة ،لتصبح اول اكاديمية في مصر مرخصة من قبل الوزارة المسئولة عن الرياضة في مصر.