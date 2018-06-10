ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب أوربي "عالمي" في اكاديميات عرابي الشهر المقبل

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:05 م
مدرب أوربي عالمي في اكاديميات عرابي الشهر المقبل
طباعة
علي نبوي
 

أكد القائمون علي اكاديميات هيثم عرابي الخبير الكروي ومدير لجنة التعاقدات السابق بالأهلي ،ان هناك مدرب عالمي سيحضر للقاهرة الشهرالمقبل لمحاضرة مدربي واعضاء الأكاديمية علي هامش الافتتاح الرسمي.


وكشف المسئولون ان المدرب سيكون برتغالي الجنسية، فيما يتم التفاوض حاليآ ايضآ مع احد كبار المدربين الروس.

يذكر ان برنامج أكاديمية عرابى  لا يهتم بالجانب الفني للمشتركين فقط ،ولكن ايضآ بالجوانب الطبية والنفسية والذهنية ،والتي من شأنها رفع مستوي اللاعب في جميع المجالات وعلي رأسها كرة القدم ،كما قرر القائمون علي الاكاديمية منح المتفوقين دراسيآ خصومات خاصة من اجل تحفيز الجميع علي ان يكون التفوق ليس داخل المستطيل الأخضر فقط ولكن وخارجه ايضآ.

وأطلع القائمون علي الاكاديمية  على كافة الدراسات الأوربية التي اعدت في هذا الشأن ،كما تم التواصل مع قطاعات الناشئين لعدد من الفرق الأوربيه الكبري ،وبالتحديد في انجلترا واسبانيا والمانيا لريادتهم في مجال كرةالقدم في الحقبة الحالية للوصول للبرامج المثالية في مجال تعليم وتطوير مهارات كرة القدم ،وتم الاستعانة بمجموعة كبيرة من المدربين والخبراء المتميزين لتنفيذ كل هذه الأفكار علي ارض الواقع وهي كل الأمور التي منحت الاكاديمية ثقة المسئولين حتى من قبل ان تري النور ،بعد الحصول علي جميع التراخيص من وزارة الشياب والرياضة ،لتصبح اول اكاديمية في مصر مرخصة من قبل الوزارة المسئولة عن الرياضة في مصر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 5:50:05 PM