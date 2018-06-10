معلومة صادمة عن ملعب مباراة مصر وأوروجواي (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد، مفاجأة مدوية عن ملعب المباراة التي ستقام بين منتخب مصر الوطني ومنتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم المقامة في روسيا.



وأوضح "عبدالحميد"، في حلقة من برنامجه "رأي عام" على فضائية "TeN"، أن ملعب مباراة مصر وأوروجواي أمام السجن المركزي في يكاتيرنبورج.

