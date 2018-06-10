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إنفانتينو يخطط بعقد ثورة في نظام الانتقالات

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:02 م
إنفانتينو يخطط بعقد ثورة في نظام الانتقالات
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وكالات
 
أصر رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، على رغبته في "إحداث ثورة"، فيما يتعلق بنظام الانتقالات، لتكون هناك شفافية في تلك العمليات، مع وضع حد لما يمكن أن تنفقه الأندية في التعاقدات.

وقال إنفانتينو، في مقال نشرته صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، اليوم الأحد "لن تسمح كرة القدم بأن تكون هناك تعاقدات مع لاعبين، تثير الشكوك حول العالم".

وراهن رئيس الـ(فيفا) على وضع حد "لعدد اللاعبين الذين يمكن للنادي الاحتفاظ بهم، والأهم من ذلك، القواعد المتعلقة بكيفية إنفاق الأموال على تلك التعاقدات".

واعتبر إنفانتينو أنه من غير المقبول، أن يكون لدى فريق ما "العشرات" من اللاعبين، ويقوم بإعارة بعضهم إلى أندية أخرى، بما فيها منافسيه، حيث أن ذلك "يقوض مصداقية اللعبة"، ويزيد "التكهنات حول قيمة اللاعبين، وهو أمر غير مقبول أخلاقيا وإنسانيا".

وفكرة إنفانتينو لا تعني بالضرورة، أن يتم وضع سقف لرواتب اللاعبين، ولا لمبلغ التعاقد نفسه، بل "وضع حد لما يمكن أن يقوم النادي بإنفاقه".
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