نشوب حريق هائل في عقار خالي من السكان في الإسكندرية (صور)‎





اندلع حريق داخل منزل ايل للسقوط وخالية من السكان، اليوم الأحد، بشارع الباب الجديد بوسط الإسكندرية.





البداية، عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط باندلاع حريق بمنزل ايل للسقوط وخالي من السكان مملوء بالقمامة والمخلفات ب٨ شارع القمر الباب الجديد بمحرم بك.





وعلي الفور انتقلت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط الي موقع العقار كما حضر لموقع العقار اللواء يسري خضر مساعد السيد الوزير المحافظ لشئون الازالات والتعديات، و تم ابلاغ إدارة الدفاع المدني والحريق لاطفاء الحريق وشركات توزيع الكهرباء ومياه الشرب لقطع المرافق.





وبسبب عدم تمكن قوات المطاقيء من دخول العقار لإطفاء الحريق المشتعل من الداخل نتيجة سوء حالة السلم وضيق المدخل وامتلاءه بالمخلفات تم تسليم مقاول الازالة التابع للحي العقار لازالة الواجهة لتمكين قوات المطافيء من الولوج واطفاء الحريق، كما قامت إدارة الكهرباء بحي وسط بابعاد كابلات الكهرباء العمومية الملتصقة بالعقار حتي لا تتسبب ازالة واجهة العقار في قطعها وانقطاع التيار عن المنطقة.





وعلي الصعيد ذاته امرت بهية عبد الفتاح رئيس الحي بالبدء في اتخاذ إجراءات الحجر الإداري علي العقار والعقار الملاصق رقم ٦ الايل للسقوط أيضا و الخالي من السكان بالاضافة الي مراجعة كافة العقارات الايلة للسقوط و العقارات التي سقطت منها اجزاء بالفعل بالشارع والمنطقة.

ويذكر ان العقار رقم ٨ مكون من دور ارضي +دور اول علوي+جزء بالثاني علوي حوائط حاملة وبه تلف في أجهزة الصرف وشروحات في البلاغات والسلالم وتلف وتدهور شديد وخطير في حوائط المبني وصدر له قرار هدم حتي سطح الأرض رقم ٢٠٧ بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ وجاري العمل.