مدرب حراس الأهلي: ظهير أيسر الزمالك يلعب مثل علي معلول

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، إن السوري مؤيد العجان، ظهير أيسر الزمالك، تتشابه طريقة لعبه بالتونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "العجان لاعب جيد وظهر بشكل مميز مع الزمالك قبل الإصابة بالصليبي".





وأردف: " طريقة لعب مؤيد تتشابه مع علي معلول، لاعب يحب التقدم للأمام وإرسال الكرات العرضية الدقيقة والخطيرة، أعتقد أنه بعد الشفاء سيكون مفيدا للزمالك".