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البرلمان يوافق على عدم جواز مساءلة الصحفى عن رأيه أو المعلومات الصحيحة الصادرة عنه

الأحد 10/يونيو/2018 - 04:58 م
البرلمان يوافق على عدم جواز مساءلة الصحفى عن رأيه أو المعلومات الصحيحة الصادرة عنه
الدكتور علي عبدالعال
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إسلام شعراوي
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على عدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته.

وتنص المادة "8"
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.


المزيد عن: صحفي الدكتور علي عبدالعال البرلمان اخبار مصر
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