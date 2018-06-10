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"بخاف أعشقك" أحدث أعمال باسكال مشعلاني مع لايف ستايلز ستوديوز

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:45 م
بخاف أعشقك أحدث أعمال باسكال مشعلاني مع لايف ستايلز ستوديوز
باسكال مشعلاني
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أحمد رمضان متولي
 

بعد أن جمعها لقاء ناجح مع رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستوديوز الشيخ فهد زاهد، اثمر على تقديم عمل فنّي راقي سيكون من أهم إنتاجات صيف 2018.

 

قامت الفنان باسكال مشعلاني بتسجيل احدث اعمالها مع الشركة وهي أغنيه "بخاف اعشقك"، وسيتم تصويرها علي طريقه الفيديو كليب مع المبدع فادي حداد مستعيناً بأحدث التقنيات وسيحمل العمل العديد من المفاجآت خلال يومين كاملين من التصوير.

 

الجدير بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستديوز” تسجل النجاح تلوى الآخر بدءاً من الأعمال الفريدة الّتي تضعها بمتناول الجمهور العربي وتثري بها الساحة الفنّيّة بمحتوى إبداعي جديد من نوعه، إستثنائي بمواصفات عالمية يلقى صدى متميّزاً، وصولاً إلى نسب المشاهدة العالية الّتي تحصدها أعمال الشركة والثناء الكبير الّتي تتلقاه عنها ، وكان آخر هذه الاعمال الفيديو كليب الاول للمطربه ياسمين علي " حب زمان " والذى لاقي نجاح كبير عقب طرحه علي قناة الشركه على يوتيوب ، فالعمل مثل حاله فنيه كبيره متكاملة، كما تستعد الشركة لطرح عدد آخر من الأعمال بالفترة المقبلة .

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