على الطريقة الشامية.. حضري معمول بالجوز

المقادير

- السميد : كيلو ونصف

- دقيق : 3 اكواب

- سمن : نصف كيلو

- سكر : كوب

- ماء الزهر : نصف كوب

- ماء الورد : نصف كوب

- الماء : كوب

- خميرة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة في نصف كوب ماء دافىء)

- المحلب : ملعقة صغيرة (ناعم)

- السكر الناعم : 2 كوب (للتزيين)

- الجوز : نصف كيلو (لحشوة الجوز)

- سكر : كوب (لحشوة الجوز)

- ماء الورد : ربع كوب (لحشوة الجوز)





طريقة التحضير

1. اخلطي السميد والسكر والطحين والمحلب في وعاء كبير.

2. أضيفي السمن للخليط وافركي السميد بالسمن بين الكفين.

3. انثري ماء الورد والزهر على خليط السميد واخلطيه بأطراف الأصابع دون العجن ثم غطي الوعاء واتركيه ليلة كاملة.

4. ذوبي الخميرة بالماء الدافئ واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم رشي الماء والخميرة على خليط السميد.

5. أضيفي الماء وافركي الخليط بالكفين لمدة 10 دقائق واتركيه مغطى لساعة أخرى.

6. اعجني الخليط ثم قطعي العجينة إلى كرات بحسب حجم القالب.

7. ضعي العجينة في باطن اليد واحفري بحيث تصنعي تجويف داخل العجين ثم احشي الكرة بمقدار ملعقة من خليط الجوز وردي أطراف العجينة ثم ضعيها في القالب واضغطي عليها قليلا واضربي حافة القالب على رف أو طاولة حتى تسقط القطعة.

8. صفي القطع في صينية واتركيها ترتاح لمدة ساعة.

9. اخبزيها بفرن متوسط الحرارة حتى تتحمر لمدة 10- 12 دقيقة ثم اتركيها لتبرد.

10. رشي السكر الناعم على الوجه قبل التقديم.