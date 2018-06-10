معاريف: تقديرات أمنية بتصاعد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية من غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن تقديرات أمنية إسرائيلية أفادت بأن المظاهرات في قطاع غزة ستتراجع، في مقابل تصاعد محاولات تنفيذ هجمات عبر السياج المحيط بالقطاع.



وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الاسرائيلية أن المسيرات الضخمة مثل التي حدثت في ذكرى النكبة في غزة لن تتكرر، وأن حدة المواجهات ستتراجع.



وتابعت: "لكن التنظيمات الفلسطينية ستصعد من عملياتها ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة".



وأدعت أن "عناصر أمن حماس انسحبوا من نقاط المراقبة على طول السياج، فباتت المنطقة غير خاضعة للرقابة، وهذا يعتبر بالنسبة لفصائل أخرى ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن العمليات التي من المحتمل تنفيذها ضد قوات الاحتلال على حدود غزة، تشمل وضع عبوات ناسفة على السياج، وإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي من أسلحة خفيفة.



وتابعت: "يتوقع الجيش أن تتصاعد هذه العمليات في المستقبل القريب، لذلك يتم اتخاذ إجراءات احتياطية، تحسبًا من أن تؤدي الهجمات الفلسطينية المتوقعة إلى مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل".



وأكدت الصحيفة العبرية، بأن الفلسطينيين استخدموا في الأيام الأخيرة طائرات ورقية وبالونات تحمل مواد متفجرة، وتم تفجير ثلاث عبوات منها بالقرب من جنود إسرائيليين، لكن لم تقع إصابات في صفوفهم.



وأوضحت "معاريف"، أن جيش الاحتلال يتعامل مع البالونات التي تحمل مواد متفجرة بجدية أكبر من الطائرات الورقية الحارقة، "لذلك أطلق النار التحذيرية تجاه المجموعة الفلسطينية، وقد يتم استهداف المجموعات بشكل مباشر".



