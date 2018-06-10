ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معاريف: تقديرات أمنية بتصاعد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية من غزة

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:44 م
معاريف: تقديرات أمنية بتصاعد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية من غزة
أرشيفية
طباعة
رحاب منيعم
 
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن تقديرات أمنية إسرائيلية أفادت بأن المظاهرات في قطاع غزة ستتراجع، في مقابل تصاعد محاولات تنفيذ هجمات عبر السياج المحيط بالقطاع.

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الاسرائيلية أن المسيرات الضخمة مثل التي حدثت في ذكرى النكبة في غزة لن تتكرر، وأن حدة المواجهات ستتراجع.

وتابعت: "لكن التنظيمات الفلسطينية ستصعد من عملياتها ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة".

وأدعت أن "عناصر أمن حماس انسحبوا من نقاط المراقبة على طول السياج، فباتت المنطقة غير خاضعة للرقابة، وهذا يعتبر بالنسبة لفصائل أخرى ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن العمليات التي من المحتمل تنفيذها ضد قوات الاحتلال على حدود غزة، تشمل وضع عبوات ناسفة على السياج، وإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي من أسلحة خفيفة.

وتابعت: "يتوقع الجيش أن تتصاعد هذه العمليات في المستقبل القريب، لذلك يتم اتخاذ إجراءات احتياطية، تحسبًا من أن تؤدي الهجمات الفلسطينية المتوقعة إلى مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل".

وأكدت الصحيفة العبرية، بأن الفلسطينيين استخدموا في الأيام الأخيرة طائرات ورقية وبالونات تحمل مواد متفجرة، وتم تفجير ثلاث عبوات منها بالقرب من جنود إسرائيليين، لكن لم تقع إصابات في صفوفهم.

وأوضحت "معاريف"، أن جيش الاحتلال يتعامل مع البالونات التي تحمل مواد متفجرة بجدية أكبر من الطائرات الورقية الحارقة، "لذلك أطلق النار التحذيرية تجاه المجموعة الفلسطينية، وقد يتم استهداف المجموعات بشكل مباشر".

المزيد عن: معاريف جيش الاحتلال المظاهرات الفلسطينية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 4:00:46 PM