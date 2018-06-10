شركة الغاز الطبيعي تناشد مواطني مركزين في المنيا بسرعة التعاقد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي انتهت من توصيل الغاز الطبيعي لعدد 154 ألف وحدة سكنية علي مستوي محافظة المنيا، لرفع المعاناة عن المواطنين في الحصول علي إسطوانة البوتاجاز، وقد تم عمل حصر للمناطق التي تم تنفيذ شبكات أرضية بها وفرعات خدمة للعقارات ولم يتم التعاقد من العملاء، حيث اتضح أنه يوجد حوالي عدد 5 آلاف عميل لم يتعاقدوا بتلك المناطق.



وتهيب الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بالأهالي التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز الطبيعي بمقر إقامتهم والتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعي للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها شركات التوصيل في التعاقد وذلك في مراكز(بني مزار – مطاي).