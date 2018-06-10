جمال عبدالرحيم: نقابة الصحفيين لا تعلم شئ عن تعديلات قانون تنظيم الصحافة

قال جمال عبدالرحيم عضومجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لا تعلم شئ عن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، الذي يناقشه البرلمان، موضحًا أنها أرسلت ملاحظاتها على القانون قبل تعديله، وذلك منذ نحو عام تقريبًا، ولم يتم إخطار النقابة بإجراء أي تعديلات على القانون.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النواب لم يأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون قبل تعديله، ولم يُعمل بها، مؤكدًا أن نص المادة 77 من الدستور، تُلزم بأخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي ترتبط بها، وهو ما يُعرض مشروع القانون لشُبهة دستورية.



وتابع: ملاحظات نقابة الصحفيين على القانون قبل تعديله، كانت تخص الحبس في قضايا النشر، أما تقسيم القانون لثلاثة قوانين، هذا أمر نسمعه لأول مرة كنقابة للصحفيين.