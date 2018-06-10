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حملات مقاطعة ناجحة للشركات الكبرى في المغرب

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:38 م
حملات مقاطعة ناجحة للشركات الكبرى في المغرب
أرشيفية
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هديل هاشم
 
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، أن حملات مقاطعة الشركات الكبرى في المغرب، التي ينظمها مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقق أهدافها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة تابعة لشركة "دانون الفرنسية"، أعلنت أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف بعد أن أصبحت هدفا للحملة.

وعلى عكس النشطاء في الأردن ومصر، ظل النشطاء في المغرب مجهولي الهوية وحشدوا الشارع، وانتقوا أهدافهم.

وتعمل الشركات التي جرى مقاطعتها، في قطاعات يسيطر عليها قلة محتكرة، وبعضها قريب من النخب السياسية والملكية.

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