"تموين البحيرة": تشغيل 1235 مخبزا خلال إجازة عيد الفطر

أكد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف الحملات التموينية بالأسواق للتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلك.



بالإضافة إلي عمل حملات مشتركة مع الطب البيطري وشرطة التموين لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية والمرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها، وتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة والإدارات الفرعية وتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات ومنع الإجازات للمخابز خلال أيام عيد الفطر.



وأضاف أنه يوجد 1235 مخبزًا بلدي على مستوى المحافظة وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 5 صباحا وتم التنبيه على المطاحن لتوفير الدقيق 82% للمخابز والتأكد من وجود أرصدة كافيه، وكذا عمل حملات مستمرة من إدارة التجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الخدمة والتموين بدائرة المحافظة واتخاذ اللازم حال وجود أي مخالفات حيث يوجد 454 مستودعًا وخريج على مستوى المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على اسطوانات الغاز.

