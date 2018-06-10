عاجل.. ننشر درجات القبول بالمدارس الثانوية للتعليم العام والفني بالأقصر

اعتمد محافظ الأقصر، محمد بدر، اليوم الأحد، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 20182019.



وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 206درجة، وذلك بناء على عدد الفصول المتاحة وعددها 149 فصل بحد أقصى 40 طالب وطالبة في الفصل، وجاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خدمات 140 درجة.



وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الزراعي جاء كالآتي: مدرسة القرنة الزراعية 150 درجة، ومدرسة أرمنت الزراعية 145 درجة، ومدرسة الطود الزراعية 160 درجة، ومدرسة إسنا الزراعية 165 درجة، ومدرسة الشغب الزراعية "الشهيد مصطفى حجاجي" 165 درجة.



كما لفت إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي جاء كالآتي: مدرسة الأقصر الميكانيكية 180 درجة، ومدرسة الأقصر الزخرفية 165 درجة، ومدرسة الأقصر الصناعية بنات 170 درجة، ومدرسة العشى الصناعية 160 درجة، ومدرسة العديسات الصناعية المشتركة 160 درجة، ومدرسة أرمنت الزخرفية بنين 155 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات 170 درجة، ومدرسة الديمقراط الصناعية بنات 160 درجة، ومدرسة أرمنت الميكانيكية بنين 160 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين 175 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنات 160 درجة، ومدرسة الدير الصناعية المشتركة 160 درجة.



وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني "تجارى – فندقي" كالاتي: مدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 175 درجة، ومدرسة الأقصر الثانوية الفندقية 170 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 150 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة العشى الفنية التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة اسنا الفنية التجارية بنات 150 درجة، وفصول مدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 150 درجة، وفصول مدرسة نجع حبشى الفنية التجارية الملحقة 150 درجة، وفصول مدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 150 درجة، وفصول مدرسة بن الجراح الفنية التجارية الملحقة 150 درجة.

