"صحة البحيرة": توفير الأدوية ورفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف الرقابة على أماكن تداول وتصنيع الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك وإنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة ومصانع الحلوى وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.



كما تم تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من جودة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا المرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقرير بها إلى الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية علي وجه السرعة وعمل التحريات والتقصيات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي، وإخطار إدارة المستشفيات لرفع درجة الاستعداد بها لاستقبال أي حالات تسمم غذائي.



كما أكد رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين وتوفير الأدوية الإسعافية علي مدار 24 ساعة، ووضع جدول للمرور المكثف علي المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بالطوارئ وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات في فترة عيد الفطر مع التنبيه على مديري المستشفيات ووكلائهم بالتواجد اليومي على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الأعمال وكذا التنبيه بتفعيل دور فرق العمل السريع بالمستشفى.