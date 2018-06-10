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جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق بحري تابع لحركة حماس

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:30 م
جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق بحري تابع لحركة حماس
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق بإسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، انه خلال ضربات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي، تم استهداف موقعًا عسكريًّا تابعًا للقوة البحرية الخاصة والتابعة لحماس شمال قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" في إطار هذه الضربات تم إحباط نفق إرهابي هجوميّ يمتد باتجاه البحر. 

وتابع:" الحديث عن نفق إرهابي استثنائي يخرج من موقع عسكري باتجاه البحر، كان من الممكن استخدامه لارتكاب اعتداءات ضدّ إسرائيل عن طريق الغوص".

المزيد عن: نفق هجومي حماس جيش الاحتلال
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