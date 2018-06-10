محافظ البحيرة: التشديد على متابعة البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذا متابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي ومستشفيات وأسواق عامة ونظافة وفتح المتنزهات ومتابعة توفير المواد الغذائية.



كما وجهت بمواجهة الأعطال والأزمات واتخاذ ما يلزم بشأنها فورا عن طريق غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام كما شددت على متابعة إزالة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والأبنية المخالفة خلال أجازة عيد الفطر.