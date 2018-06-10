المتحف الكبير يكشف عن طريقة تصميم اللوجو الخاص به (فيديو)

كشف الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير عن تصميم شعار المتحف اليوم بالمؤتمر العالمي لبدء تأهيل تشغيل خدمات المتحف الكبير بميدان الرماية.





وقد عرضت إدارة المتحف فيديو توضيحي لتصميم الشعار "اللوجو"، وكيفية استقاؤه من تصميم المتحف من أعلى، حيث أن الشعار حسب ما قال طارق توفيق يمثل شكل المتحف من أعلى، وقد تم صبغه باللون البرتقالي تعبيرًا عن ضوء الشمس الدافئ الذي يمثل سمة من سمات هضبة الأهرام.





يذكر أن وزارة الآثار دعت كبرى الشركات العالمية في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد لتقديم عروض ادارة تأهيل وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير بالاشتراك مع وزارتي السياحة والاستثمار.



