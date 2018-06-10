ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المتحف الكبير يكشف عن طريقة تصميم اللوجو الخاص به (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:25 م
المتحف الكبير يكشف عن طريقة تصميم اللوجو الخاص به (فيديو)
طباعة
حسام زيدان - تصوير: مصطفى فتحي
 
كشف الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير عن تصميم شعار المتحف اليوم بالمؤتمر العالمي لبدء تأهيل تشغيل خدمات المتحف الكبير بميدان الرماية. 

وقد عرضت إدارة المتحف فيديو توضيحي لتصميم الشعار "اللوجو"، وكيفية استقاؤه من تصميم المتحف من أعلى، حيث أن الشعار حسب ما قال طارق توفيق يمثل شكل المتحف من أعلى، وقد تم صبغه باللون البرتقالي تعبيرًا عن ضوء الشمس الدافئ الذي يمثل سمة من سمات هضبة الأهرام. 

يذكر أن وزارة الآثار دعت كبرى الشركات العالمية في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد لتقديم عروض ادارة تأهيل وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير بالاشتراك مع وزارتي السياحة والاستثمار.

المزيد عن: مصر لوجو المتحف الكبير تأهيل للمتحف المصري الكبير المتحف الكبير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 4:00:46 PM