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بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل ابو عمر المصرى أون لاين على اليوتيوب

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:18 م
بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل ابو عمر المصرى أون لاين على اليوتيوب
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 يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أبو عمر المصري" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

                                

"أبو عمر المصري" بطولة أحمد عز، أروى جودة، منذر رياحنة، فتحي عبدالوهاب، وتدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتي يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر (فخرالدين) أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

 

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