بالصور.. طرق مختلفة لارتداء الشنطة الحزام كالمشاهير

"الشنطة الحزام"، موضة ظهرت مؤخرًا وبكثرة بين المشاهير على الانستجرام، وكانت قبل ذلك ظهرت في أسابيع الموضة العالمية ودور الازياء الكبيرة ونالت إعجاب الكثيرين بها وبالفعل أصبح لها رواج بين الناس، ولكي تحصلين على إطلالة مميزة بها اتبعي الطرق التالية:-





اختاريها لتزيين سراويل الجينز الواسعة، أو كإطلالة رياضية ترتديها بشكل كروس ملامس لأكتافها، مع البنطلون الرياضي والتيشرت القطني، مثل كيندال جينر.





ظهرت بها كذلك نجمة البوب العالمية ريهانا Rihanna بإطلالة الدنيم، إذ ارتدت قميصًا وبنطلونًا من الجينز، مع حقيبة حزام باللون الأسود، مزينة برسومات ذهبية صغيرة.





بدت إطلالة العارضة Rosie Huntington-Whiteley روزي وايتلي لافتة، بحقيبة الحزام من غوتشي Gucci، وبلايزر بنقشة الكاروهات الأنيقة.





اختارت نجمة بوليوود Deepika Padukone شنطة يد من غوتشي Gucci أيضًا، مع قميص صيفي مخطط بالطول باللون اللبني الفاتح، وارتدت بنطلونًا من الجلد، ونظارة كاجوال.





لإطلالة مثيرة، يمكنكِ اختيار هذه الشنطة مع البنطلون ذي الخصر العالي، مع التوب القصير ليبرز منطقة البطن، وارتداء الحقيبة الحزام بشكل كروس، على طريقة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد Bella Hadid.





يمكنكِ الاعتماد على هذه الشنطة مع فساتين الصيف الطويلة ووضع الحقيبة على الخصر لإطلالة أكثر رشاقة، أو مع الفساتين القصيرة على طريقة Alessandra Ambrosio أليساندرا أمبروسيو بالحقيبة ذات اللون الأحمر و الفستان القصير لإطلالة صيفية ناعمة.