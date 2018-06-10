صحف الخليج تكشف محاولات قطر المستميتة للانضمام لـ "الناتو"

تناولت الصحف الخليجية اليوم الأحد عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي، أهمها ما برزته صحيفة "سبق" بنفي الخطوط الكويتية لمزاعم إعلام "الحمدين" بشأن منع القطريين من أداء مناسك العمرة بالسعودية.

منع القطريين من أداء العمرة جريمة تكشف نفاق "الحمدين"

برزت صحيفة "الخليج" ما وصفه برلماني مصري ما قام به نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر من منع لبعض أبناء الشعب القطري من السفر لأداء العمرة، بأنه مخالف لكل الأعراف والتقاليد الراسخة، فضلاً عن مخالفته لتعاليم الإسلام الحنيف.

وقال أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، إن منع المسلمين من أداء الحج والعمرة، يعد جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيراً إلى أن إقدام النظام القطري على منع مواطنين قطريين من السفر لأداء مناسك العمرة، يعد بمثابة جريمة تضاف لسجله الإجرامي، مثلما تحمل في طيات المنع الدليل الواضح على أن هذا النظام يدعي كذباً دفاعه عن الإسلام، بينما هو نظام منافق وكاذب.

وكانت المعارضة القطرية قد أعلنت قبل أيام إقدام أجهزة الأمن التابعة لنظام تميم، على منع عدد من القطريين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن قامت بتوزيع أوامر جديدة للعاملين في المطارات، لتدقيق جوازات المواطنين القطريين، والتحقق من حجم الأموال التي يحملونها معهم.

من جهتها اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما ذهبت إليه السلطات القطرية من منع القطريين من أداء مناسك العمرة يخالف كل القيم والأعراف والتعاليم الدينية الإسلامية من جهة، كما أنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد الركيزة الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن ما ذهبت إليه الدولة للعام الثاني على التوالي من منع المسلمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، يشكل انتهاكاً للحقوق المدنية للمواطنين في الدوحة وخاصة حق التنقل، مشيراً إلى أن الدوحة تسعى إلى فرض مزيد من الحصار على مواطنيها بقرارات عشوائية مرتبكة.

الخطوط الكويتية تكذّب مزاعم إعلام "الحمدين": لم نتلقَ أيَّ توجيهات سعودية بمنع القطريين

كما برزت صحيفة "سبق" نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بأن الخطوط الجوية الكويتية تلقت توجيهات من السلطات السعودية بمنع المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة.

وقالت الشركة، وفق صحيفة "الوطن" الكويتية: أكّد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف عبدالحميد الجاسم؛ أن الشركة لم تتلقّ من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها؛ بل تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون إذن مسبق، من خلال مطارَي الملك عبدالعزيز في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة.

الدوحة تغازل "الناتو" مجدداً وتزعم أن تطلعها لعضويته مشروع

نشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا أكدت فيه أنه بالرغم من رفض حلف شمال الأطلسي "الناتو" انضمام قطر إلى عضويته، اعتبر وزير دفاع نظام الحمدين الحاكم في الدوحة خالد العطية، أن تطلّع بلاده لاكتساب عضوية الحلف "طموح مشروع" جاء ذلك في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية بثتها أمس السبت، هي الثانية له خلال أسبوع حول تطلع بلاده لعضوية حلف الناتو.

وتأتي التصريحات بعد يومين من تصريح ينس ستولتنبرغ أمين عام "الناتو"، استبعد فيه حصول قطر على عضوية كاملة في الحلف، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة العاشرة من معاهدة واشنطن التأسيسية للناتو، فإنه يمكن لدول أوروبا وأمريكا الشمالية فقط الانضمام إلى الحلف وقال العطية: "قطر شريك مهم للناتو، وإذا تطورت شروط العضوية في الناتو فمن المؤكد أن تصبح قطر عضواً كامل العضوية، فهذا طموح مشروع ولكن هذا يخضع لشروط العضوية في الحلف".

والثلاثاء الماضي، قال وزير الدفاع القطري إن بلاده أصبحت "من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح"، وبين أن بلاده تطمح لعضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي ويرى مراقبون أن إصرار قطر على الحصول على عضوية "الناتو" دلالة على مخاوف نظام الحمدين من ثورة الشعب عليه وهو يعول على الحلف في حمايته من شعبه ومن أوهام استهدافه خارجياً التي ظلت تعشعش في أذهان قادته.