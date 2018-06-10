البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في ختام جلسة الأحد

حققت مؤشرات البورصة صعود جماعى بختام تعاملات اليوم الأحد، وقفز المؤشر الرئيسى بنسبة 1.3% مدعوماً بعمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على الاسهم الانتقائية والقيادية.









وربح رأس المال السوقى 8.1 مليار جنيه ليصل عند مستوى 910.8 مليار جنيه مقابل نحو 902.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.









وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.3% ليصل عند مستوى 16142.72 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.78% محققا مستوى 800.7 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% محققا مستوى 2057.2 نقطة.









وسجل السوق قيم تداولات بلغت 450.6 مليون جنيه، من خلال تداول 89.4 مليون سهم، بتنفيذ 13 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 162 شركة مقيدة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار25 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 45 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء ليسجلوا صافى بيع بقيمة 34.5 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات المصريين و والعرب نحوالشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 15 مليون جنيه و 19.5مليون جنيه على التوالى



