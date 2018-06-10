ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حواجب قوس قزح.. أغرب صيحات الموضة هذا العام

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:54 م
حواجب قوس قزح.. أغرب صيحات الموضة هذا العام
جواجب قوس قزح
طباعة
 
إذا كنت من محبات الموضة وتفضلين الاطلاع على كل ما هو جديد، إليكِ أغرب صيحاتها هذا العام وهي رسم الحواجب بألوان قوس قزح، فهي تجربة جديدة إذا رغبتي في اتباعها اطلعي على الخطوات بالتفصيل:-

كيفية تطبيق حواجب قوس القزح
للحصول على حواجب بألوان قوس القزح، قومي باستخدام ظلال العيون الجل بألوان البرتقالي والأحمر والأصفر على الحاجب الأيسر، وطبقيها بواسطة فرشاة بزاوية جانبية على حاجبيك بالتدريج. أما الحاجب الأيمن، فاستخدمي ظلال العيون الجل  بالألوان التالية: الأخضر والأزرق والأرجواني، وطبقيها أيضاً بالفرشاة نفسها بشكل تدريجي.
المزيد عن: هذا العام قوس القزح صيحات الموضة حاجب جواجب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 2:20:01 PM