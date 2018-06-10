حواجب قوس قزح.. أغرب صيحات الموضة هذا العام

إذا كنت من محبات الموضة وتفضلين الاطلاع على كل ما هو جديد، إليكِ أغرب صيحاتها هذا العام وهي رسم الحواجب بألوان قوس قزح، فهي تجربة جديدة إذا رغبتي في اتباعها اطلعي على الخطوات بالتفصيل:-





كيفية تطبيق حواجب قوس القزح

للحصول على حواجب بألوان قوس القزح، قومي باستخدام ظلال العيون الجل بألوان البرتقالي والأحمر والأصفر على الحاجب الأيسر، وطبقيها بواسطة فرشاة بزاوية جانبية على حاجبيك بالتدريج. أما الحاجب الأيمن، فاستخدمي ظلال العيون الجل بالألوان التالية: الأخضر والأزرق والأرجواني، وطبقيها أيضاً بالفرشاة نفسها بشكل تدريجي.