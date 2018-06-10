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ضبط 5 أطنان زيوت طعام داخل مصنع غير مرخص في إمبابة

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:52 م
ضبط 5 أطنان زيوت طعام داخل مصنع غير مرخص في إمبابة
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إيمان عبد العاطي
 
ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، أكثر من 4 أطنان زيوت طعام فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كانت وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام صاحب مصنع بدون ترخيص، بتجميع كميات كبيرة من الزيوت المستخدمة في مصانع الشيبسي، وإضافة مذيبات ومواد كيميائية، وإعادة تعبئتها في جراكن وبيعها لأصحاب المحلات والمطاعم محققًا من ذلك أرباح مادية، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة المصنع والقبض على المدير المسئول، وضبط داخل المصنع 4 أطنان و620 كيلو زيوت غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
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