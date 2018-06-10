محافظ الإسماعيلية يعتمد الدفعة الرابعة من مستحقات الصيادين

اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، كشوف الدفعة الرابعة من أسماء الصيادين مستحقي صرف التعويضات المالية المخصصة لهم جميعا سواءا من أصحاب العائمات أو عمال الصيد والذين بلغ عددهم 406 حالة تم صرف مبلغ وقدره ألفان جنيها لكل منهم ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين الى 2271 حالة.





وكان محافظ الاسماعيلية، قد عقد اجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندسة سعاد العايدى مدير عام فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بالمحافظة، وممثلى جهاز مخابرات حرس الحدود، وكافة الجهات المعنية وشيخ الصيادين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





كما تم استعراض ومراجعة كشوف الحصر الخاصة بصرف التعويضات، وقد أعلن المحافظ خلال الاجتماع أنه تم صرف التعويضات لعد 2271 صياد من المتضررين حتى الآن منهم 1431 صاحب بطاقة صيد و840 من أصحاب رخص الصيد وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بشأن سرعة صرف التعويضات المادية للصيادين المتضررين من قرار حظر الصيد بمحيط المجرى الملاحى لقناة السويس والبحيرات بالاسماعيلية خلال تلك الفترة حرصا على البعد الاجتماعى لأسر هؤلاء الصيادين لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.