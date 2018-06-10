"أوقاف قنا" تطلق مسابقات حفظ القرآن الكريم بمساجد المحافظة



وأوضح الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه حرصا علي تواجد المديرية المستمر علي الساحة، وبخاصة في كل ما يهتم بالقرآن الكريم، فقد قامت الإدارة بإجراء الاختبارات للتلاميذ في مسابقة حفظ القرآن الكريم،التابعين للجمعية الخيرية بأولاد عمرو.



وأشار وكيل أوقاف قنا، إلى أنه تم تكوين لجنة لاختبار التلاميذ، برئاسة فضيلة الشيخ رمضان الجزيرى، مدير إدارة أوقاف قنا، يرافقه فضيلة الشيخ عادل محمد مختار، رئيس المساجد بالإدارة، وفضيلة الشيخ أحمد فخري، المفتش الأول بالإدارة، وفضيلة الشيخ سعيد محمد رسلان، رئيس شؤن القرآن الكريم بالإدارة.



وأكد أنه أشرف على مسابقة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والمعلومات العامة، التى نظمتها نقابة المهندسين بقنا، بمناسبة شهر رمضان المعظم، لافتًأ الى انه تم تكليف فضيلة الشيخ رمضان احمد الجزيري، مدير إدارة أوقاف قنا، وفضيلة الشيخ عادل محمد مختار، رئيس شؤون المساجد بالإدارة، وفضيلة الشيخ سعيد محمد رسلان، رئيس شؤون القران الكريم بالادارة، للغشراف على المسابقة.



وأوضح الشيخ محمود أحمد على، إمام وخطيب ومدرس، أن مسابقات حفظ القرآن الكريم، التى تم تنفيذها بالمساجد، تمت تحت إشراف أئمة الوزارة، وتجرى الاجتبارات بها، وفق القواعد المنظمة لذلك، حيث يتم تكريم الفائزين بكل مسجد، ومنحهم هدايا عينية ومعنوية.



أعلنت مديرية أوقاف قنا، اليوم الأحد، إجراء الإختبارات للتلاميذ فى مسابقات حفظ القرآن الكريم بالجمعيات الخيرية والمساجد، بمراكز وقرى المحافظة.