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الأرصاد: انكسار جزئي للموجه الحارة مساء اليوم (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:47 م
الأرصاد: انكسار جزئي للموجه الحارة مساء اليوم (فيديو)
طقس - ارشيفية
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ندى محمد
 
قال أحمد فاروق، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انكسارا جزئيا للموجه الحارة التي تشهدها البلاد، مساء اليوم الأحد، بينما الانخفاض الحقيقي لدرجات الحرارة سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل على السواحل الشمالية وحتى الصعيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن السواحل الشمالية لم تتأثر كثيرا بالموجة الحارة الحالية مما يجعلها جيدة للغاية للمصايف والاجازات، مشيرا إلى أن المناطق التي تأثرت بالموجة القادمة من شبه الجزيرة العربية هى الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد.
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