محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع المحافظة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة لهذا العام والتى شملت تكريم عدد 24 طالبا وطالبة.





حضر الاحتفالية المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية وفاخر عبد العزيزوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



وأشاد المحافظ بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين فى صناعة نجاح وتفوق أبنائهم تقديرا ودور الأسرة العظيم فى خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين.



كما أعرب عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء الإسماعيلية مؤكدا لهم جميعا على ان هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل ومناشدا لهم الحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد، مشيرًا إلى كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجوداتهم وإسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح.



وشمل التكريم كل من الطالبة ياسمين علاء ابو هاشم حسن، وجنا محمد عبد العزيز احمدى، ودعاء محمد عبد العاطى فرماوى، وسارة حمادة ابراهيم عطية، وساندرا خليل توفيق خليل، وتسنيم محمود محمد فهمى متولى عامر، وتقى محمود أحمد ابراهيم، وأسماء محمد حسن حسن المحلاوى، ونهى محمد ابراهيم دسوقى، ودعاء دهشان محمد على، ونورهان محمد عبد الحميد دسوقى، وأسماء سعيد عبد الحميد، وأسماء سليمان محمد سليمان، ونورهان عبد الحكيم فرحان، فتحى أشرف فتحى على متولى، وأحمد وليد توفيق محمد، وإسراء نجيب السيد على محمد، وإسراء محمد عبده يوسف أحمد، وهايدى ياسر على أحمد، وندى حمدى احمد رفعت، ومنار سلمان محمود سليم،ونورهان محمد عبد الحميد دسوقى، وأميرة السيد سليمان إبراهيم محمد، وهالة محمد حسن صالح، ومريم هشام نصحي متى.