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الفاتيكان يصلى من أجل نجاح قمة "ترامب وكيم"

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:44 م
الفاتيكان يصلى من أجل نجاح قمة ترامب وكيم
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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خاطر عبادة
 

أعرب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم عن أمله فى أن تحقق القمة المقبلة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون، السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

 

وقال البابا فى خطابه المعتاد يوم الأحد "أعرض مرة أخرى لشعب كوريا الحبيب الصداقة والصلاة لكى تساهم المحادثات التي ستجرى فى سنغافورة الأيام المقبلة، فى تطوير مسار إيجابي يضمن مستقبلا سلميا لشبه الجزيرة الكورية والعالم كله"، وفقاً لوكالة رويترز.


ويجتمع ترامب وكيم جونج، فى سنغافورة، الثلاثاء لبحث تحقيق السلام ونزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

 

المزيد عن: كوريا الشمالية عالم ترامب وكيم جونج الفاتيكان اخبار
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