طرق للتخفيف من دهون البشرة في رمضان

هناك طرق بسيطة يجب اتباعها في رمضان للتخفيف من دهون البشرة إذا كانت دهنية، ولا تستطيعين الخروج من المنزل بسبب كثرة الدهون المنتشرة بها وخاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة، ومنها:-





- ننصحكِ باستخدام المقشرات الطبيعية التي تساهم في تخفيف إفراز الزيوت وإغلاق المسام الواسعة.

- تتمحور الفائدة الكبرى لهذه الحيلة في إغلاق المسام الواسعة، ما يؤدي بدوره في النهاية للتخفيف من ظهور الزيت وبالتالي التقليل من لمعان البشرة.

- لهذا السبب التزمي بتمرير مكعب من الثلج على وجهكِ قبل تطبيق المكياج وجففيه بلطف.

- سواء كان الأمر مُتعلقًا بـ "كريم الأساس، بوردة الوجه، أو أحمر الخدود"، عليكِ اختيار منتجات التجميل الخالية من الزيوت، وبخاصة تلك المعدنية؛ ضمانًا للحصول على بشرة مخملية خالية تمامًا من اللمعان.

- إياكي واللجوء إلى تجفيف بشرتكِ بعنف لأن هذا الأمر سيتسبب في رفع درجة حرارتها، ناهيكِ أيضًا عن زيادة إفراز الزيوت حتى بعد تنظيفها.

- لمن لا تعرف يتسبب عدم ترطيب البشرة بشكل دائم في زيادة إفراز الزيوت، وبالتالي زيادة إفراز الدهون واللمعان.

- احرصي دائمًا على ترطيب بشرتكِ الدهنية باستمرار.

- الالتزام بتطبيق كافة طرق الحماية ابتداءً من الالتزام بتطبيق الواقي الشمسي وصولًا في النهاية لارتداء قبعة شمسية فاتحة اللون.

- يلعب تناول الأطعمة الغنية بالماء والمعادن والفيتامينات دورًا كبيرًا في هذا الإطار؛ لهذا السبب احرصي دائمًا على تناولها.