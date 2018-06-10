للعروس.. اقتبسي طرحة الزفاف من الأميرات لإطلالة فريدة (صور)



فكانت هي أحدث عروس تألقت بإطلالة آسرة للقلوب، وارتدت الفستان الأبيض الناعم من جيفنشي Givenchy، لتكمل إطلالتها بطرحة تول وصل طولها إلى 5 أمتار، والتي تعدت طول طرحة زفاف كيت ميدلتون التي لم يتعد طولها المترين، ولكنها بدت جذّابة مع فستان الزفاف بالذيل الطويل.



أيضًا ارتدت "بيبا ميدلتون" شقيقة كيت ميدلتون طرحة تول متدرجة الأطوال ومطرزة ببعض الفصوص البسيطة، لتنسدل بنعومة على فستانها الكلاسيكي الراقي.



لنعود إلى الوراء قليلًا، ونطلعك على طرحة زفاف الأميرة "ديانا"، والتي كانت مصدر الإلهام الأساسي لكل من كيت ميدلتون وميغان ماركل في إطلالاتهن بحفلات الزفاف؛ حيث أضافت لها فخامة بالتاج الملكي المرصع بالألماس.



ومن إطلالات حفلات الزفاف الملكي التي لا تنسى، فستان زفاف "غريس كيلي"، أميرة موناكو، وطرحتها الطويلة المزينة بالورود البيضاء على أطرافها.



وتعد "كيم كاردشيان"، من النجمات اللاتي اعتمدن طرحة طويلة في الزفاف، والتي نسقتها أيضًا مع فستان زفاف أنثوي من توقيع دار جيفنشي Givenchy.



كذلك أصبحت طرحة زفاف "نيكي هيلتون"، شقيقة باريس هيلتون، من القطع الأيقونية المترفة، والتي تزينت بنفس قماش الفستان الأبيض الراقي.



كما ارتدت "بوبي ديليفين"، شقيقة عارضة الأزياء كارا ديليفين طرحة تول تميزت بطولها، ونسقتها مع فستان زفاف بسيط.



أيضًا اختارت المغنية سيارا طرحة تول طويلة مع فستانها المنفوش، وهي الخامة التي صمم منها الفستان.

جاء عرس "ميغان ماركل" الملكي بتفاصيله المترفة ليذكرنا بأجمل إطلالات الأميرات والنجمات في أعراسهن، سواء بفساتين الزفاف الأسطورية أو طرحات العروس الطويلة التي تخطف الأنفاس.