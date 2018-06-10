ساو باولو يخطف وصافة الدوري البرازيلي

انتزع ساو باولو وصافة الدوري البرازيلي الممتاز من سبورت، عقب فوز الأول على مضيفه أتلتيكو باراناينسي بهدف نظيف، وسقوط الثاني أمام فاسكو دا جاما 3-2، وذلك في مستهل الجولة الحادية عشرة من البطولة.





وخلال مباراته الليلة الماضية، احتفل ساو باولو مرتين، الأولى بهدف نيني عبر ضربة جزاء في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، والثانية حين كسر اللعنة التي منعته على مدار 36 عاما من الفوز على أتلتيكو باراناينسي على أرضه، في كوريتيبا.





ولم يتمكن أتلتيكو باراناينسي من الخروج من منطقة الهبوط، وتجمد رصيده عند تسع نقاط بالمركز الـ17 (الرابع من القاع)، بعدما مني بالهزيمة ست مرات منذ انطلاق البطولة، علاوة على ثلاثة تعادلات وانتصار واحد.





أما ساو باولو فرفع رصيده إلى 20 نقطة وتقدم إلى الوصافة، بفارق ثلاث نقاط عن فلامنجو المتصدر الذي لم يخض مباراته بالجولة بعد، وسيكون عليه انتظار نتائج مواجهات أخرى بالجولة قبل أن يضمن احتفاظه بالمركز الثاني.





في حين تراجع سبورت للمركز الثالث بالترتيب برصيد 18 نقطة عقب خسارته بثلاثة أهداف مقابل اثنين على ملعب فاسكو دا جاما، الذي غادر منطقة الهبوط ورفع رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للمرتبة العاشرة مؤقتا.





ويبدو أن فاسكو تمكن من تحسين استراتيجية لعبه بفضل مدربه الجديد جورجينيو، الذي عاد لتولي تدريب الفريق للمرة الثانية وتمكن من إنعاشه في أقل من أسبوع.





وفي لقائين آخرين مساء السبت، تغلب شابيكوينسي في الوقت القاتل على كروزيرو بهدفين نظيفين حملا توقيع برونو سليفا (ق80) وإليكارلوس (ق90)، وتعادل كورينثيانز أمام ضيفه فيتوريا سلبيا.





ويحتل كروزيرو المركز السادس بالترتيب مؤقتا برصيد 17 نقطة، يليه جريميو السابع الذي لم يخض مباراته بالجولة بعد ثم كورينثاينز ثامنا بـ16 نقطة.





ويأتي شابيكوينسي في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، يليه فيتوريا في المرتبة الـ15 بـ12 نقطة.





وتستكمل مباريات الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي مساء اليوم بمواجهات فلامنجو-بارانا، وأتلتيكو مينيرو-فلومينيزي، وباهيا-بوتافوجو، وسيارا-بالميراس، وجريميو-أمريكا، وسانتوس-إنترناسيونال.



