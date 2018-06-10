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مصطفى شعبان يتلقى مليون رسالة بسبب "أيوب"

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:40 م
مصطفى شعبان يتلقى مليون رسالة بسبب أيوب
مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بسبب مسلسله الدرامي الجديد "أيوب" والذي خاص به سباق موسم رمضان الحالي.


وكتب " مصطفى شعبان"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " أكتر من مليون رسالة فعليا حتى الان استقبلتها منكم يا أحلى ناس على مواقعى كلها تشجيع و حب فى أيوب بجد بشكركم و لسه الحلقات الجايه مليانه مفاجآت".

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