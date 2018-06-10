مصطفى شعبان يتلقى مليون رسالة بسبب "أيوب"

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بسبب مسلسله الدرامي الجديد "أيوب" والذي خاص به سباق موسم رمضان الحالي.





وكتب " مصطفى شعبان"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " أكتر من مليون رسالة فعليا حتى الان استقبلتها منكم يا أحلى ناس على مواقعى كلها تشجيع و حب فى أيوب بجد بشكركم و لسه الحلقات الجايه مليانه مفاجآت".