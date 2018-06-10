صلاح حليمة: زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى مصر لفك الأزمات بين البلدين



وأشار "حليمة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، لافتًا إلى أن أديس أبابا هى مقر الاتحاد الأفريقي، مضيفًا أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى مصر ليست قاصرة على مناقشة موارد المياه بين البلدين، بل موارد المياه الأفريقية بصورة عامة.



قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى مصر، تأتي في إطار وجود ملفات ملحة تربط بين مصر وأثيوبيا، ولفك الأزمات بين البلدين.